"Техно": городской сервис помог 115 тыс москвичей переехать в дома по программе реновации

Сервис "Помощь при переезде в рамках программы реновации" помог 115 тысячам москвичей въехать в новое жилье, построенное по программе реновации. В специальном приложении для горожан расписали шаги, которые необходимо сделать при переезде.

Например, там размещены ссылки и материалы о том, как действовать в случае обнаружения строительных недочетов или как вызвать грузчиков. Подробнее – в программе "Техно".