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08 апреля, 15:45

Технологии

"Техно": городской сервис помог 115 тыс москвичей переехать в дома по программе реновации

"Техно": городской сервис помог 115 тыс москвичей переехать в дома по программе реновации

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Сервис "Помощь при переезде в рамках программы реновации" помог 115 тысячам москвичей въехать в новое жилье, построенное по программе реновации. В специальном приложении для горожан расписали шаги, которые необходимо сделать при переезде.

Например, там размещены ссылки и материалы о том, как действовать в случае обнаружения строительных недочетов или как вызвать грузчиков. Подробнее – в программе "Техно".

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Программа: ТЕХНО
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