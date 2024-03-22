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22 марта, 12:45

Технологии

"Техно": топ-3 приложения для решения бытовых задач

"Техно": топ-3 приложения для решения бытовых задач

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Москва предлагает жителям множество сервисов для решения бытовых вопросов. Проект "Техно" собрал топ-3 самых полезных.

Так, на третьем месте – приложение "Вывоз ненужных вещей". С его помощью горожане могут избавиться, например, от старого холодильника, стиральной машины или ванны. Специалисты заберут ненужные вещи в удобное для пользователя время.

На втором – сервис "Вызов мастера", который поможет вызвать на дом сантехника, электрика или другого специалиста. На вершине рейтинга – "Переезд в Москве". Приложение расскажет, как зарегистрироваться в квартире, какие документы для этого необходимы и многое другое.

Подробнее – в программе "Техно".

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