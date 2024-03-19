Ветеринар развеяла главные мифы о чипировании животных

В государственных ветклиниках столицы продолжается акция по льготному чипированию питомцев. Она продлится до 31 марта 2024 года. Несмотря на быстроту и безопасность процедуры, многие владельцы животных все равно опасаются негативных последствий. Разбираемся вместе с ветеринарным врачом, почему микрочипы не могут навредить, а также развенчиваем другие популярные мифы.

Миф № 1. У чипа есть срок годности или заряд

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

У чипа нет батареек и заряда, соответственно, он не может разрядиться или выйти из строя. Об этом Москве 24 рассказала заведующая ветеринарным участком "Отрадное" Светлана Ивайкина.





Светлана Ивайкина заведующая ветеринарным участком "Отрадное" Устройство устанавливается один раз. Производителем предусмотрен срок работы, превышающий продолжительность жизни животного.

Только попадая в поле действия сканера в кабинете ветеринарного врача, микрочип заряжается от его же магнитного поля. После чего он передает радиосигнал, содержащий уникальный 15-значный номер, который выводится на дисплее, объяснила специалист.

Миф № 2. Чип вводится под наркозом

Чипирование животных не только не требует наркоза, но и по сравнению с ранее используемыми методами идентификации (клеймение и татуаж) относится к практически безболезненной процедуре, уточнила Ивайкина.

Установка устройства для питомца схожа по ощущениям с уколом. Более того, многие производители чипов предусмотрели наличие в игле анестетика, который попадает под кожу и минимизирует неприятный эффект от процедуры, подчеркнула эксперт.

Миф № 3. Чип может перемещаться в теле животного

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В подавляющем большинстве случаев устройство после имплантации обрастает тонким слоем соединительной ткани и остается в месте введения. Только у некоторых гиперактивных животных и питомцев со слабо выраженной подкожной клетчаткой оно может в первые дни перемещаться под кожей.

"Поэтому мы советуем воздержаться от активных игр три – пять дней после установки чипа. Также не рекомендуется механическое, химическое и термическое воздействие на область, где находится устройство. При соблюдении всех правил выпасть и потеряться чип не должен", – рассказала Ивайкина.

Миф № 4. По чипу через спутник можно отследить местоположение животного и хозяина

На микрочип допускается записывать только идентификационный номер. По нему через базу данных (в РФ их несколько) можно получить сведения об организации, которая проводила процедуру. Таким образом, если потерявшееся животное кто-то нашел, достаточно отнести его в любую клинику, где просканируют устройство и найдут контакты владельца.





Светлана Ивайкина заведующая ветеринарным участком "Отрадное" Сама микросхема чипа не является GPS-устройством и не позволит отследить ваше животное, если оно потеряется. Для этого лучше использовать GPS-трекер: он передает информацию через спутник и может указать местонахождение питомца на карте.

Правда, у GPS-трекера есть определенные минусы, уточнила специалист. Это громоздкое устройство, батарею в нем нужно подзаряжать, а сам трекер крепить к ошейнику, который могут снять с животного.

Миф № 5. Чип можно заменить NFС-меткой

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

По словам ветеринарного врача, чип и NFC (бесконтактная технология, которая используется для оплаты услуг или передачи файлов) – это два разных способа идентификации животного. Метку действительно можно сделать, но как дополнительное средство, которое помогает найти питомца.

"Зачастую ее предлагают использовать в виде адресника и размещают на ошейнике. Информацию в NFC-метку владелец вносит по своему усмотрению: контактный телефон, адрес, кличку животного. Ее можно просканировать смартфоном, узнать всю информацию и связаться с хозяином. Владелец в свою очередь получит уведомление о сканировании с указанием времени, места и GPS-координат", – объяснила Ивайкина.

Принцип работы этих устройств похож, но они не заменяют друг друга. У каждого из них есть свои особенности: например, чип нельзя потерять, так как он находится под кожей, поэтому для путешествий с питомцем нужен именно он.

"С другой стороны, для считывания микрочипа нужно специальное сканирующее устройство, которое, как правило, есть только у ветврачей или заводчиков. А для получения информации с NFC-метки достаточно смартфона и доступа в интернет. Ее может приобрести сам владелец и зарегистрировать ее. Для имплантации микрочипа надо обращаться к ветеринарным специалистам", – уточнила эксперт.

Миф № 6. Чипы разных производителей нельзя просканировать одним прибором

Фото: портал мэра и правительства Москвы

По словам ветеринара, перед процедурой следует уточнить у организации, отвечает ли микрочип стандарту ISO 11784/11785. Если это не так, существует риск, что сканеры не увидят устройство.

При этом некоторые считают, что могут возникнуть проблемы со считыванием чипа при пересечении границы, однако это не соответствует действительности. Это энергетически пассивное устройство без источника питания, активизация которого происходит при помощи сканера с рабочей частотой 134,2 кГц – что полностью соответствует международному стандарту. Поэтому такой чип можно считать в любой стране, он универсален и совместим с электронными системами других государств.

Миф № 7. Чипирование обязательно для собак

В России чипирование не является обязательной процедурой ни для собак, ни для кошек, ни для других домашних животных. Оно необходимо самому владельцу, чтобы найти любимца при потере или в случае кражи доказать свои права на него. Кроме того, чип требуется для перемещения животных за границу. Поэтому каждый хозяин сам принимает решение о целесообразности его установки.





Светлана Ивайкина заведующая ветеринарным участком "Отрадное" Чипирование – это один из показателей ответственного отношения к животным, и ветеринарные специалисты настоятельно рекомендуют эту процедуру.

Эксперт напомнила, что акция по льготному чипированию питомцев продлится до конца марта: записаться на процедуру в любую из ветклиник можно онлайн на портале mos.ru, в мобильных приложениях "Госуслуги Москвы" и "Моя Москва", а также в круглосуточном контакт-центре госветслужбы +7(495)612-04-25.