"Техно": нейроинтерфейс поможет россиянам развивать мышление, память и внимание

Московские ученые разработали нейроинтерфейс, с помощью которого россияне смогут усовершенствовать свои когнитивные функции. Специальное устройство, оснащенное датчиками, будет считывать восемь состояний мозга. Затем в приложении можно будет присвоить каждому состоянию определенное действие.

Так, новая нейротехнология позволит передвигать реальные предметы или, например, играть в пинг-понг или тетрис. Подробнее – в программе "Техно".