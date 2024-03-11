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11 марта, 16:00

Технологии

"Техно": нейроинтерфейс поможет россиянам развивать мышление, память и внимание

"Техно": нейроинтерфейс поможет россиянам развивать мышление, память и внимание

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Московские ученые разработали нейроинтерфейс, с помощью которого россияне смогут усовершенствовать свои когнитивные функции. Специальное устройство, оснащенное датчиками, будет считывать восемь состояний мозга. Затем в приложении можно будет присвоить каждому состоянию определенное действие.

Так, новая нейротехнология позволит передвигать реальные предметы или, например, играть в пинг-понг или тетрис. Подробнее – в программе "Техно".

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Программа: ТЕХНО
технологиивидеоМаксим Ефимцев
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