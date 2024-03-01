Инвалидам будут автоматически перевыпускать карту москвича после продления льготы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Горожанам с инвалидностью больше не придется перевыпускать карту москвича после продления льготы. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

В столичном департаменте информационных технологий рассказали, что ежегодно для инвалидов со срочной льготой выпускается около 60 тысяч карт москвича. До этого их кодировали только на время действия льготы.

"C марта этого года карты москвича для инвалидов со срочной льготой будут кодироваться на семь лет. Для детей-инвалидов – на семь лет или до достижения 18 лет", – информировали в ведомстве.

Чтобы не перевыпускать карту, нужно своевременно проходить медико-социальную экспертизу. Если москвич пройдет медико-социальную экспертизу после окончания срока действия льготы, то карта будет заблокирована.

Если же льгота была продлена вовремя, но карта перестала работать, москвичи могут обратиться по телефону +7 (495) 539-55-55. Подать заявление на оформление карты можно на mos.ru.

Ранее стало известно, что в 2023 году карту москвича получили около 1,6 миллиона человек. Чаще всего карту москвича применяли для бесплатного и льготного проезда в городском транспорте и пригородных поездах. Самое большое число карт выпустили для пенсионеров, многодетных семей, людей с инвалидностью и представителей других льготных категорий.

