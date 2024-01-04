Жителям столицы рассказали об обновлениях карты москвича в 2023 год

Фото: портал мэра и правительства Москвы

За последний год карта москвича появилась в формате стикера, а для незрячих и слабовидящих людей – начали выпуск карты с инклюзивным дизайном и шрифтом Брайля.

Уточняется, что для незрячих и слабовидящих людей выпущено более 3 тысяч экземпляров с шрифтом Брайля, который выделяет важные на карте сведения, благодаря чему граждане могут воспользоваться всеми возможностями карты без посторонней помощи.

Осенью 2023 года появился новый формат в виде наклейки с чипом – стикер. Многие клеят его на телефон, что позволяет гражданам пользоваться привычными функциями карты, но в более удобном варианте. Карты подобного формата выпускаются быстрее, а также избавляют москвичей от замены в случае изменения льготной категории.

Дети, обучающиеся в дошкольных учреждениях и достигшие семилетнего возраста, теперь также смогут получить карту москвича. Им станет доступен льготный проезд в общественном транспорте, а также возможность использования карты в качестве полиса обязательного медицинского страхования и единого читательского билета.

В 2023 году у москвичей появилась также возможность привязать карту в приложении "Метро Москвы". Так, в личном кабинете прикрепили свои карты уже более 80 тысяч человек, которые могут отслеживать историю своих поездок.

Обновились за прошлый год и сервисы, связанные с картой москвича. Так, с помощью проверки статуса изготовления карты жители столицы могут узнать о ходе рассмотрения заявления и возможности получить временный единый социальный билет для проезда в транспорте.

После обновления на портале mos.ru можно проверить статус изготовления без авторизации, а если у заявителя нет возможности самому просмотреть сведения в личном кабинете, то сделать за него это могут его близкие.

Также проверить статус можно по телефону горячей линии: +7 495 539-55-55. Теперь на линии работает круглосуточно голосовой помощник. Раньше на звонки отвечали операторы контакт-центра с 08:00 до 20:00.

"Карте москвича уже больше 20 лет, и все это время она остается одним из важнейших социальных проектов столицы. Сейчас она есть почти у пяти миллионов горожан, а в среднем в месяц москвичи подают около 100 тысяч заявлений на ее получение", – сообщили на сайте мэра Москвы.

Ранее сообщалось, что почти 1,6 миллиона человек получили карту москвича в 2023 году. В общей сложности ее обладателями стали около пяти миллионов горожан. Чаще всего карту москвича применяли для бесплатного и льготного проезда в городском транспорте и пригородных поездах.



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