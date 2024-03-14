Увеличение вычетов по НДФЛ на детей затронет около 10 млн родителей в год – Голикова

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Увеличение в два раза вычетов по НДФЛ для многодетных семей заработает с 2025 года и будет охватывать примерно 10 миллионов родителей и опекунов в год. Об этом пишет "Интерфакс" со ссылкой на вице-премьера РФ Татьяну Голикову.

На совещании Владимира Путина с членами кабмина она напомнила, что на второго ребенка вычеты составят 2,8 тысячи рублей в месяц, на третьего и каждого последующего – до 6 тысяч рублей в месяц. Размер годового дохода, в свою очередь, повышается с 350 до 450 тысяч рублей.

По предварительным оценкам, совокупно более 35 миллиардов рублей в год будет оставаться в семьях. Данную меру поддержки многодетных семей ранее озвучил Путин в послании Федеральному собранию.

Также в ходе интервью журналисту Дмитрию Киселеву президент заявил, что в России может появиться прогрессивная система налогообложения. Путин подчеркнул, что правительство и депутаты Госдумы должны в скором времени предоставить предложения в рамках этого направления.

Позднее глава думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков сообщал, что Госдума и российское правительство уже работают над поправками в Налоговый кодекс по прогрессивному налогообложению доходов компаний и физлиц.

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