Серия мероприятий о промышленности пройдет на выставке "Россия"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

На Международной выставке-форуме "Россия" с 14 по 24 марта пройдет серия мероприятий, посвященных столичной промышленности. Об этом сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

"Только за 2023 год обрабатывающие производства Москвы без учета нефтеперерабатывающей отрасли увеличили выпуск товаров на 22,3 процента. Это стало возможно в том числе благодаря работе города: компаниям доступно более 20 различных системных мер поддержки", – подчеркнул заммэра.

Как рассказал глава департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский, на следующей неделе состоятся около 30 мероприятий. В рамках программы пройдут встречи с экспертами из ведущих компаний Москвы. Помимо этого, гости познакомятся с производствами через тематические квизы, викторины и мастер-классы.

Компания "Лассард" организует мастер-класс по лазерной резке. Гости увидят нанесение гравировки на ручки и брелоке при помощи гравера 3D. Также посетители узнают об основных характеристиках лазерного оборудования.

Инженер по наладке технологического оборудования с производства микроэлектроники "Микрон" продемонстрирует работоспособность диодов, конденсатора и других электронных элементов. Кроме того, в рамках выставки пройдут встречи "Трансформация города" и "Дизайн вне времени". Руководитель магистерской программы "Промдизайн и инжиниринг" НИТУ МИСиС расскажет об интеграции промышленного дизайна в инфраструктуру города. Участники беседы смогут представить и то, какой может стать столица в 2030 году.

В свою очередь, руководитель "МТШ" и "Промышленного дизайна в Москве" и гендиректор "Академии аддитивных технологий "Цифра Цифра" покажут проект правительства города "Московская техническая школа". Советник генерального директора АО "САГА Технологии" расскажет о футуризации учебного процесса при помощи робота, которого разработали на столичном заводе.

Посетители смогут получить памятные призы в викторине по промышленности. Вход на выставку свободный.

Ранее сообщалось, что жители и гости Москвы на форуме-выставке "Россия" на ВДНХ смогут узнать о цифровой экосистеме столицы, а также побеседовать с теми, кто создает для города проекты в сфере метавселенных.

Работу выставки на ВДНХ было решено продлить до 8 июля. Как рассказывал гендиректор российского общества "Знание" Максим Древаль, это позволит не только посетить экспозиции тем, кто еще не успел, но и позволит организаторам провести различные летние мероприятия.



Карьерный фестиваль стартовал на выставке-форуме "Россия"