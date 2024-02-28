Трек "Умный город для жизни" начался на выставке "Россия"

Фото: пресс-служба комитета по туризму

Трек "Умный город для жизни" начался на выставке-форуме "Россия". Его посвятили цифровым решениям и технологиям, применяемым в столице. Посетить его можно в пространстве Москвы до 10 марта. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Посетители узнают, как сделать онлайн-шопинг безопасным, как создаются VR-фильмы, о полезных цифровых привычках, особенностях проживания питомцев в умном городе, уточнили в пресс-службе департамента информационных технологий Москвы. Помимо этого, в рамках трека каждый день будут проходить мастер-классы и викторины.

В материале отметили, что в первый день нового трека прошла премьера VR-фильма об истории ВДНХ, который создали специально к выставке в формате 360 градусов. Попасть на показы и посмотреть этот и другие картины о столице можно будет в течение двух недель, даты и время сеансов представлены на сайте пространства Москвы

После завершения трека погулять по городу в очках виртуальной реальности можно будет в павильоне ВДНХ "Умный город". Между тем 28 февраля в рамках дня детской цифровой безопасности в пространстве Москвы желающих ждут на паблик-ток с участием экспертов столичного департамента информационных технологий и "Лаборатории Касперского". Гости узнают о правилах безопасности в интернете и полезных цифровых привычках.

В сообщении подчеркнули, что 29 февраля можно будет узнать, сколько кошек Юрия Куклачева зарегистрировано в суперсервисе "Мой питомец". На встрече дрессировщик расскажет о жизни с питомцами в умном городе, обсудит с экспертами важность ответственного подхода к содержанию домашних животных, цифровые возможности московского сервиса и многое другое.

Виртуальная экскурсия по дому купца Стахеева пройдет 1 марта. Призер конкурсов в сфере туризма Наталья Дутова расскажет об архитектурных особенностях и истории особняка на Новой Басманной улице.

Также 2 марта гостям расскажут, как проверить надежность интернет-магазина, защитить личные данные при онлайн-покупках. О проекте "Узнай Москву", внедрении и использовании цифровых технологий в сфере искусства и культуры поговорят 3 марта.

С различными технологиями и языками программирования желающие познакомятся 1 марта. Им предложат создать и опубликовать собственный сайт. Кроме того, 7 марта участники узнают принципы верстки писем с использованием CSS и HTML, научатся создавать красивые шаблоны, добавлять текст, изображения, ссылки.

Накануне заммэра Наталья Сергунина подчеркнула, что в настоящий момент миллионы людей при решении повседневных вопросов применяют цифровые продукты и сервисы. Лучшие разработки российских специалистов, по ее словам, и представят на выставке "Россия".

Выставку "Россия" за 4 месяца работы посетили уже 7 миллионов человек. Семимиллионным гостем экспозиции 22 февраля стал Алексей Максимов из города Волжского Волгоградской области, который приехал в Москву вместе со своей супругой Анастасией и двумя дочерьми.

Трек "Умный город для жизни" организовали на ВДНХ