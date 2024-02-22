Выставку "Россия" посетили 7 миллионов человек с момента открытия

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Международную форум-выставку "Россия", которая проходит на ВДНХ, за 4 месяца посетили уже 7 миллионов человек. Об этом сообщает пресс-служба организаторов.

Семимиллионным гостем экспозиции 22 февраля стал Алексей Максимов из города Волжского Волгоградской области, который приехал в Москву вместе со своей супругой Анастасией и двумя дочерьми. В качестве подарка они получили путевку в семейное путешествие по маршруту "Энергия Ладоги".

"Гостей ждут древние крепости Корела и Старая Ладога, легендарный Александро-Свирский монастырь, ретропоезд и аутентичная гастрономия", – уточнили организаторы площадки, подчеркнув, что тур рассчитан на 6 дней.

По словам гендиректора "Дирекции выставки достижений "Россия" Натальи Виртуозовой, на текущей неделе специалисты зафиксировали рекордные показатели по посещаемости, так как в будние дни за всю историю форума такого количества людей еще не было.

"Мы, конечно же, связываем это с растущим интересом к выставке, но также со школьными каникулами, которые во многих школах проходят сейчас. И для нас большая радость, что здесь очень много деток со всех регионов нашей страны. Спасибо родителям, которые едут вместе с детьми именно к нам", – сказала она.

Шестимиллионым посетителем выставки стал Дмитрий Ершов из Москвы, который пришел сюда вместе со своей супругой Ириной и двумя детьми. 4 февраля им вручили подарок в виде поездки в Салехард на главный праздник народов Севера, День оленевода. Во время поездки они пройдут церемонию пересечения Полярного круга и получат именные сертификаты полярников.

Форум-выставка открылась 4 ноября 2023 года. Однако уже 15 февраля Владимир Путин поручил продлить выставку до 8 июля.

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