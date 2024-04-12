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12 апреля, 09:30

Происшествия

Самолет рейса Сочи – Москва совершил экстренную посадку в Шереметьево

Фото: 123RF/lightpoet

Самолет, следующий по маршруту Сочи – Москва, экстренно приземлился в Шереметьево. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой авиационные службы.

"Самолет Airbus A-320, выполнявший рейс из Сочи в Москву, совершил экстренную посадку в аэропорту Шереметьево", – говорится в сообщении.

Экстренная посадка потребовалась из-за запаха гари в кабине пилотов. Борт приземлился в аэропорту в 09:19 по московскому времени.

Ранее следовавший из Красноярска в Благовещенск самолет запросил экстренную посадку в Чите по технической причине. Позже выяснилось, что причиной посадки стало подозрение на утечку топлива. Никто из 172 пассажиров не пострадал.

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