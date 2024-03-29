Более 12 часов пассажиры не могут вылететь в Москву из Хургады из-за поломки самолета

Около 130 человек не могут вылететь в Москву из Хургады из-за поломки самолета, сообщила Москве 24 пассажир воздушного судна.

По ее словам, люди ожидают своего вылета более 12 часов. Авиарейс компании AlMasria Universal Airlines должен был вылететь накануне вечером.

Информация о неисправности борта поступила, когда пассажиры ожидали взлета. Сперва ее пытались устранить с пассажирами внутри самолета, однако потом всех вывели в изолированное помещение.

Очевидец добавила, что людей держат в этой зоне уже полдня без бесплатной еды и воды, которая положена по нормам. Гостиницу им также не предоставили. Выйти из помещения нельзя, как и получить хоть какие-либо данные о вылете.

Ранее стало известно, что следовавший из Красноярска в Благовещенск Boeing 737 26 марта экстренно сел в Чите. В пресс-службе благовещенского аэропорта не смогли назвать причину экстренной посадки. Однако, по данным СМИ, самолет вынужденно приземлился из-за срабатывания датчика исправности одного из двигателей.