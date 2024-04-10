Расписание поездов Савеловского и Белорусского направлений МЖД изменится в апреле

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

График работы пригородных поездов Савеловского и Белорусского направлений МЖД изменится 10 и с 13 по 14 апреля. Расписание скорректируют из-за ремонтных работ на станции Катуар и перегоне Дмитров – Каналстрой, сообщается на сайте МЖД.

Так, на станции Катуар 10 апреля с 00:40 до 10:40 железнодорожники заменят стрелочный перевод. На время работ поезда отправят по соседнему пути. Некоторые пригородные составы, а также поезда диаметральных маршрутов и аэроэкспрессов пропустят по укороченному маршруту. Ряд поездов временно выведут из графика.

На перегоне Дмитров – Каналстрой с 15:30 13 апреля до 07:30 14 апреля проведут работы по переключению на цифровую систему управления движением поездов.

"Московская железная дорога просит пассажиров с пониманием отнестись к работам и ознакомиться с изменениями в расписании пригородных поездов", – говорится в сообщении.

До этого стало известно, что расписание движения поездов на Ленинградском и Казанском направлениях МЦД-3 изменится 13–14 и 20–21 апреля. В Дептрансе отметили, что изменение графика связано с обновлением инфраструктуры на участке между Ленинградским вокзалом и Зеленоградом-Крюковом.

