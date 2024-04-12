Прокуратура установит причины драки экипажа самолета "Уральских авиалиний" и пассажиров

Прокуратура разбирается в причинах драки экипажа самолета "Уральских авиалиний" и пассажиров. Инцидент произошел после того, как пассажиры рейса Сочи – Москва просидели на борту час в духоте и решили выйти на свежий воздух.

Пассажиры рассказали, что у лайнера нашли неисправность перед вылетом и людей попросили остаться на местах, но при этом отключили кондиционеры. В авиакомпании заявили, что проведут служебное расследование инцидента. На время проверки экипаж отстранят от полетов.

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