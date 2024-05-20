Постпред РФ при ООН: милитаризация космоса Западом потребует ответа от РФ

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Милитаризация космоса со стороны западных стран потребует анализа и ответных шагов от России. Об этом заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.

Ранее Совет безопасности ООН не принял проект резолюции России о предотвращении гонки вооружений в космосе. Он призывал все страны принять срочные меры для предотвращения навсегда размещения оружия в космосе.

Небензя отметил, что российская сторона при этом останется приверженной своим обязательствам в космосе в соответствии с международным правом.

"Мы неоднократно подтверждали и подтверждаем наше обязательство. Несмотря на агрессивный настрой США и их союзников, мы продолжим вести работу на этом направлении и прилагать все усилия совместно с ответственными государствами – членами ООН для сохранения космоса мирным", – цитирует дипломата РИА Новости.

В апреле этого года российская сторона применила в Совбезе ООН право вето и заблокировала проект резолюции США и Японии о неразмещении ядерного оружия в космосе.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что одобрение данной резолюции дало бы Вашингтону свободу рук для любых действий по вопросам международной безопасности и стратегической стабильности.