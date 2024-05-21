Путин утвердил порядок выезда из РФ допущенных к гостайне россиян

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Владимир Путин утвердил порядок выезда из России сенаторов, депутатов и лиц, допущенных к гостайне и сведениям особой важности. Соответствующий указ президента РФ опубликован на официальном портале правовой информации.

В соответствии с указом перечисленные лица должны будут уведомлять ФСБ и Службу внешней разведки (СВР) за 30 дней до выезда за рубеж. Исключением станут лица, подлежащие государственной охране, и те, выезд которых из РФ определяется иными решениями президента.

Документ вступает в силу со дня его подписания – 20 мая.

Ранее группа депутатов из "Единой России" внесла на рассмотрение законопроект, позволяющий руководителям органов госвласти, предприятий, учреждений или организаций проверять отметки в загранпаспортах тех россиян, кто имеет допуск к гостайне.

Проект предполагает включение поправки в закон "О государственной тайне" и нацелен на контроль за соблюдением требований по защите государственной тайны, говорится в пояснительной записке.