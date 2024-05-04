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04 мая, 08:10

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"Мой район. Новости": более 35 км дорог будет построено в этом году в ТиНАО

"Мой район. Новости": более 35 км дорог будет построено в этом году в ТиНАО

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Более 35 километров дорог построят в ТиНАО в 2024 году. Там планируют создать дублер Калужского и Киевского шоссе, магистральную улицу, съезд с дублера МКАД, новую развязку и многое другое. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Один из самых масштабных проектов – это трасса от поселка Мосрентген в сторону Троицка. Ее первую очередь, дорогу Мамыри – Пенино – Шарапово, планируют ввести в 2024 году. Протяженность участка составит больше восьми километров.

Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Новости
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