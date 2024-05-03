График движения поездов на МЦД-2 изменится 4–6 и 11–13 мая

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

График движения поездов на Курском и Рижском направлениях МЦД-2 изменится с 02:00 4 мая до 02:00 6 мая и с 02:00 11 мая до 02:00 13 мая. Об этом сообщили в телеграм-канале Дептранса.

На Курском направлении от/до Царицына и Курьянова поезда будут следовать только укороченными маршрутами. Интервалы от Подольска до Царицына увеличатся до получаса, а от Царицына до Курского вокзала – до 2,5 часа.

На Рижском направлении большая часть поездов со стороны Нахабина будет следовать от/до станции Стрешнево и Курского вокзала. При этом на участке от Нахабина до станции Стрешнево интервалы увеличат до 35 минут, до Курского вокзала – до 1 часа.

В ведомстве добавили, что в выходные будет закрыт путь в сторону Подольска на участке от Москвы-Товарной до Перервы по причине ремонта главного пути. В это время поезд будет следовать по пути в сторону Нахабина.

Для удобства горожан работы пройдут в выходные дни, когда пассажиропоток наименьший.

Ранее сообщалось, что Центральная пригородная пассажирская компания (ЦППК) перевезла 4,7 миллиона пассажиров с 28 апреля по 1 мая 2024. Наиболее популярным направлением стало Ярославское. По нему пассажиры совершили 858 тысяч поездок.