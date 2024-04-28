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28 апреля, 22:30

Транспорт

Южную рокаду откроют в Москве до конца 2024 года

Южную рокаду откроют в Москве до конца 2024 года

Сергей Собянин рассказал о благоустройстве 8 новых станций метро

Запуск Южной рокады улучшит транспортное обслуживание района Москворечье-Сабурово

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Собянин сообщил, что соединяющий Южную рокаду и МСД участок готов на 70%

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Дорога от Каспийской улицы до 1-го Котляковского переулка готова почти на 70%. С запуском нового участка Южной рокады улучшится транспортное обслуживание района Москворечье-Сабурово. Водители значительно сэкономят время в пути.

Южная рокада свяжет 24 района. Планируется запустить движение по всем восьми участкам новой дороги до конца 2024 года. Южная рокада разгрузит МКАД и третье транспортное на параллельных участках. Трасса протяженностью 40 километров пройдет от развязки Рублевского шоссе с МКАД до улицы Верхние Поля

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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