Развлекательная программа в стиле ретро пройдет на "Солнце Москвы" в майские выходные

Майские выходные аттракцион "Солнце Москвы" на ВДНХ предлагает провести в стиле ретро. Во время развлекательной программы посетители смогут поиграть на советских автоматах, увидеть старинные автомобили и встретиться с героями популярных мультфильмов.

Также гостей будет ждать дискотека под популярные треки 70-х и 90-х годов 20 века. Кроме того, все желающие получат красные воздушные шары. Праздник будет проходить три дня – с 29 апреля по 1 мая.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.