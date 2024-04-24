24 апреля, 07:30Город
Развлекательная программа в стиле ретро пройдет на "Солнце Москвы" в майские выходные
Майские выходные аттракцион "Солнце Москвы" на ВДНХ предлагает провести в стиле ретро. Во время развлекательной программы посетители смогут поиграть на советских автоматах, увидеть старинные автомобили и встретиться с героями популярных мультфильмов.
Также гостей будет ждать дискотека под популярные треки 70-х и 90-х годов 20 века. Кроме того, все желающие получат красные воздушные шары. Праздник будет проходить три дня – с 29 апреля по 1 мая.
Подробности – в эфире телеканала Москва 24.
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