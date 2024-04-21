Выставка о Екатерине II откроется в музее-заповеднике "Царицыно" 23 апреля

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

В честь 295-летия со дня рождения Екатерины II в музее-заповеднике "Царицыно" откроется выставка. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Новый выставочный проект станет дополнением к уже рассказанной истории. В музее-заповеднике Екатерине II посвящены две масштабные экспозиции, а также скульптура, созданная в 1896 году Александром Опекушиным.

Выставка объединит три десятка портретов императрицы. Среди них окажется портрет, который в 1797 году выполнил Петр Дрождин. Его Екатерина II любила больше остальных.

Помимо прочих, посетители смогут увидеть арт-объект, созданный по мотивам коронационного платья императрицы 1762 года из фондов Музеев Московского Кремля.

"Экспозиция в Большом дворце, посвященная Екатерине II, – прелюдия к празднованию 40-летию музея-заповедника "Царицыно". Выставка "Люди и фонды" откроется в начале лета", – говорится в сообщении.

Последняя расскажет о четырех десятилетиях, которые ушли на становление музея, а также познакомит с разнообразными коллекциями и людьми, продолжающими создавать его по сей день.

До 15 мая в Москве можно посетить ряд мероприятий, которые Пушкинский музей подготовил по случаю 150-летия со дня открытия первой выставки импрессионистов. В рамках цикла просветительских мероприятий специалисты расскажут об особенностях живописи импрессионистов, специфике ранней фотографии и первых кинематографических опытах.

