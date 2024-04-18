Город выделит более 1,2 тыс "квадратов" Музею транспорта под временные выставки

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Свыше 1,2 тысячи квадратных метров власти города выделят Музею транспорта Москвы в гараже Константина Мельникова под временные экспозиции, сообщает портал мэра и правительства столицы со ссылкой на пресс-службу департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

По словам главы Дептранса Максима Ликсутова, на временных выставках гости узнают о становлении и развитии системы городского транспортного сообщения в столице.

Уточняется, что их разместят в зале на минус первом этаже основного здания, в пространстве постоянной экспозиции, а также в отдельно стоящем здании "Клуб".

Площадь всего музейного комплекса составит около 20 тысяч "квадратов", более 15 тысяч из которых пойдут под основное здание музея, свыше 3 тысяч – под "Клуб" – мультиформатное пространство для временных выставок, культурных и образовательных программ и мероприятий, а на оставшихся 600 квадратных метров разместят "Автолабораторию" для профориентации и занятий по машиностроению для детей, подростков и взрослых.

Ранее сообщалось, что в основном здании Музея транспорта Москвы откроется архивно-библиотечный центр с читальным залом. Уточняется, что каждый желающий сможет ознакомиться с научно-технической документацией, справочной литературой и периодическими изданиями о транспорте, многие из которых станут доступны широкому кругу читателей впервые. Все материалы помогут изучить тему транспорта с разных точек зрения и популяризировать техническую культуру.