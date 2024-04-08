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Новости

08 апреля, 07:30

Общество

Москвичи вновь начали предлагать в Сети услуги бронирования беседки для шашлыка

Москвичи вновь начали предлагать в Сети услуги бронирования беседки для шашлыка

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Москвичи решили продавать услугу бронирования мест в парках и зонах отдыха

Москвичи начали предлагать услуги бронирования мест для пикника в парках

С приходом тепла в столичных парках открылся сезон пикников. В связи с этим в Сети все чаще начали предлагать услугу бронирования беседки для шашлыка.

Такой человек приходит с рассветом в парк и занимает беседку, а за дополнительную плату подготовит и мангальные принадлежности. Стоимость услуги начинается от 300 рублей, а иногда доходит и до нескольких тысяч рублей.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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