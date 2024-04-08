Москвичи вновь начали предлагать в Сети услуги бронирования беседки для шашлыка

С приходом тепла в столичных парках открылся сезон пикников. В связи с этим в Сети все чаще начали предлагать услугу бронирования беседки для шашлыка.

Такой человек приходит с рассветом в парк и занимает беседку, а за дополнительную плату подготовит и мангальные принадлежности. Стоимость услуги начинается от 300 рублей, а иногда доходит и до нескольких тысяч рублей.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.