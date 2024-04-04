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04 апреля, 15:00

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Подготовка к лету стартовала в парках Москвы

Подготовка к лету стартовала в парках Москвы

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Московские парки начали готовить к лету. В них приводят в порядок скамейки, спортивные и детские площадки, разбивают цветники, высаживают клумбы. Так, по словам главного агронома ГБУ "Озеленение" Елены Назаровой, в ближайшее время специалисты высадят 4,5 миллиона виолы трехцветной и анютиных глазок.

Кроме того, на ВДНХ заработал непрерывный пешеходный маршрут "Лента Мебиуса" длиной более 300 метров. А в парке культуры и отдыха "Бабушкинский" выпустят стаю из 20 лебедей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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