Подготовка к лету стартовала в парках Москвы

Московские парки начали готовить к лету. В них приводят в порядок скамейки, спортивные и детские площадки, разбивают цветники, высаживают клумбы. Так, по словам главного агронома ГБУ "Озеленение" Елены Назаровой, в ближайшее время специалисты высадят 4,5 миллиона виолы трехцветной и анютиных глазок.

Кроме того, на ВДНХ заработал непрерывный пешеходный маршрут "Лента Мебиуса" длиной более 300 метров. А в парке культуры и отдыха "Бабушкинский" выпустят стаю из 20 лебедей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.