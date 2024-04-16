Первая в этом году экскурсия на ретротрамвае состоится 26 апреля в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В пятницу, 26 апреля, для москвичей пройдет первая в 2024 году экскурсия на ретротрамвае. В телеграм-канале департамента транспорта сообщается, что ее участники смогут увидеть достопримечательности Москвы и узнать больше об архитектуре и культуре города.

По словам руководителя Дептранса Максима Ликсутова, столичный трамвай является одним из самых современных и эффективных видов наземного транспорта. По поручению Сергея Собянина в ближайшие годы планируется завершить обновление трамвайного парка.

"Вместе с тем продолжаем проводить для пассажиров тематические экскурсии на ретротрамваях. Это хорошая возможность узнать больше о прошлом столицы и о любимом транспорте москвичей", – заключил Ликсутов.

Ранее москвичей пригласили посетить выступления артистов проекта "Музыка в метро", которые пройдут с 16 по 30 апреля на выставке-форуме "Россия" на ВДНХ. Среди выступающих зрители смогут услышать виолончелистку Olcella, группу #Mulermanband, а также певцов Юрия Арцызова и Николь Короли. Все мероприятия пройдут в павильоне № 75.