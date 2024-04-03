Москвичей пригласили на выставку, посвященную активным горожанам

Фото: пресс-служба комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы

Фотовыставка, посвященная достижениям активных горожан – победителей конкурса "Общественное признание", который организовала Общественная палата столицы, открылась 3 апреля на Гоголевском бульваре. Об этом сообщили на портале мэра и правительства Москвы.

Заместитель председателя Общественной палаты Арина Шарапова заметила, что жители столицы любят свой город. Победители конкурса проводят культурные и патриотические мероприятия, занимаются озеленением своих районов, спасением бездомных животных, предлагают помощь в трудной ситуации и многим другим.

На выставке можно увидеть истории и фотографии победителей, которых наградили в ноябре прошлого года. Например, музыкант Николай Цихелашвили занимается проведением благотворительных концертов в различных городах России и Белоруссии. С 2005 года он организовал более тысячи мероприятий. Кроме того, каждому своему зрителю он вручил в подарок диски с патриотическими песнями.

Еще одна конкурсантка – волонтер проекта "Добро помогает" Любовь Анисимова. Вместе с другими участниками проекта помогает нуждающимся: раздает малообеспеченным семьям одежду и книги, доставляет пенсионерам продукты и лекарства, а также выгуливает собак, хозяева которых находятся в отъезде.

Также на выставке можно узнать о деятельности руководителя эколого-просветительского центра парка "Яуза" Виктории Галиакберовой. Она в интерактивно-игровом формате знакомит москвичей с профессиями будущего в сфере экологии, организует экологические квесты и летние образовательные программы.

Узнать о конкурсе "Общественное признание" и стать его участником можно по ссылке.

Ранее москвичам рассказали о благотворительной экскурсии "Гуляй и помогай", появившейся в проекте "Город заданий". Уточняется, что после ознакомления с ней пользователь получит 1 080 баллов, которые можно обменять на поощрения на сайте "Миллион призов".

У жителей столицы при прохождении маршрута есть возможность поддержать подопечных благотворительных организаций города, а также сдать ненужные вещи в бокс фонда "Второе дыхание". Отправиться на экскурсию можно самостоятельно с аудиогидом в любой удобный день