Russpass подготовил рейтинг самых популярных мест для отдыха с детьми в Москве

Туристический сервис Russpass представил рейтинг самых популярных мест для отдыха с детьми в столице. В топ-5 вошло посещение исторического здания Третьяковской галереи, экскурсия по парку "Яуза", прогулка по Московскому зоопарку и поездка на Московской канатной дороге.

В списке представлены места и маршруты, которыми чаще всего интересовались пользователи во время весенних школьных каникул. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.