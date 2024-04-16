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16 апреля, 12:00

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Russpass подготовил рейтинг самых популярных мест для отдыха с детьми в Москве

Russpass подготовил рейтинг самых популярных мест для отдыха с детьми в Москве

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Туристический сервис Russpass представил рейтинг самых популярных мест для отдыха с детьми в столице. В топ-5 вошло посещение исторического здания Третьяковской галереи, экскурсия по парку "Яуза", прогулка по Московскому зоопарку и поездка на Московской канатной дороге.

В списке представлены места и маршруты, которыми чаще всего интересовались пользователи во время весенних школьных каникул. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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