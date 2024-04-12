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Новости

12 апреля, 13:00

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Выставка "Гагарин. Дорога в космос" открылась в Музее космонавтики в Москве

Выставка "Гагарин. Дорога в космос" открылась в Музее космонавтики в Москве

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Ровно 63 года назад весь мир узнал имя Юрия Гагарина, который 12 апреля совершил первый полет в космос. В связи с этим в Музее космонавтики в Москве открыли новую выставку. Проект называется "Гагарин. Дорога в космос".

Экспозиция рассказывает о Гагарине не только как о космонавте, но и как о простом советском человеке: о его детстве, тяжелых годах во время Великой Отечественной войны, получении рабочей профессии и становлении военным летчиком. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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