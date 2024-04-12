Выставка "Гагарин. Дорога в космос" открылась в Музее космонавтики в Москве

Ровно 63 года назад весь мир узнал имя Юрия Гагарина, который 12 апреля совершил первый полет в космос. В связи с этим в Музее космонавтики в Москве открыли новую выставку. Проект называется "Гагарин. Дорога в космос".

Экспозиция рассказывает о Гагарине не только как о космонавте, но и как о простом советском человеке: о его детстве, тяжелых годах во время Великой Отечественной войны, получении рабочей профессии и становлении военным летчиком. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.