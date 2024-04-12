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Новости

12 апреля, 08:15

Город

Праздничные мероприятия в честь Дня космонавтики пройдут на столичных площадках

Праздничные мероприятия в честь Дня космонавтики пройдут на столичных площадках

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В честь Дня космонавтики в столичных парках и на других площадках города подготовили праздничную программу. Так, на Северном речном вокзале запланированы лекции о созвездиях и планетах, а в амфитеатре парка "Ангарские пруды" пройдут открытые кинопоказы. Вход бесплатный, но необходима предварительная регистрация.

Кроме того, на ВДНХ для посетителей проведут познавательные экскурсии, лекции, викторину и космический диктант. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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