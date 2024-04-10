10 апреля, 07:22Город
Выставка "Та гора была – миры!" откроется в доме-музее Марины Цветаевой
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
В доме-музее Марины Цветаевой откроется новая выставка "Та гора была – миры!". Ее организуют в честь 100-летия создания "Поэмы горы" и "Поэмы конца", сообщается на портале мэра и правительства Москвы.
Гости музея смогут увидеть черновую тетрадь, в которой Цветаева работала над поэмами. Отдельные строки спроецируют на стену.
В экспозиции также представят предметы быта, документы на отъезд, браслет и платье поэта.
Выставку организуют при поддержке Российского государственного архива литературы и искусства, Музея-заповедника М. А. Волошина (отдел "Музей Марины и Анастасии Цветаевых") и музейного объединения "Музеи наукограда Королев".
Посетить экспозицию можно по приобретенному в музей билету на сайте.
Между тем в музее-заповеднике "Коломенское" с 23 апреля откроется выставка "Хлеб всему голова". Она станет дополнением к постоянной экспозиции комплекса "Усадьба коломенского крестьянина". Выставка будет открыта до 16 февраля 2025 года.