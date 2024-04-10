Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В доме-музее Марины Цветаевой откроется новая выставка "Та гора была – миры!". Ее организуют в честь 100-летия создания "Поэмы горы" и "Поэмы конца", сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Гости музея смогут увидеть черновую тетрадь, в которой Цветаева работала над поэмами. Отдельные строки спроецируют на стену.

В экспозиции также представят предметы быта, документы на отъезд, браслет и платье поэта.

Выставку организуют при поддержке Российского государственного архива литературы и искусства, Музея-заповедника М. А. Волошина (отдел "Музей Марины и Анастасии Цветаевых") и музейного объединения "Музеи наукограда Королев".

Посетить экспозицию можно по приобретенному в музей билету на сайте.

Между тем в музее-заповеднике "Коломенское" с 23 апреля откроется выставка "Хлеб всему голова". Она станет дополнением к постоянной экспозиции комплекса "Усадьба коломенского крестьянина". Выставка будет открыта до 16 февраля 2025 года.

