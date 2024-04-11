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11 апреля, 16:50

Культура

"Сити": боевик-антиутопия "Падение империи" вышел в российский конопрокат

"Сити": боевик-антиутопия "Падение империи" вышел в российский конопрокат

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В российских кинотеатрах вышел боевик-антиутопия "Падение империи". Действие разворачивается в недалеком будущем – в 2040-х годах. По сюжету США оказываются в руках диктатора, что приводит к началу гражданской войны.

Также в кинотеатрах можно увидеть новозеландский байопик "Джойка". Это драма, основанная на реальных событиях, рассказывает об американке Джой Уомак, которая поступила в Московскую академию хореографии с целью выступать на сцене Большого театра.

Подробности об этих и других кинопремьерах – в программе "Сити".

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