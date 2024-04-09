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09 апреля, 17:00

Культура

"Звезды советского экрана": лучшие фильмы Вадима Абдрашитова

"Звезды советского экрана": лучшие фильмы Вадима Абдрашитова

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В июле 1978 года в журнале "Советский экран" рассказали об одном из самых талантливых и самобытных режиссеров российского кинематографа – о Вадиме Абдрашитове. В то время примерно раз в два года в прокат выходил его новый фильм, который признавали шедевром.

Почему сценарист Григорий Горин считал, что фильм по его рассказу "Остановите Потапова" не позволят снимать? За что Вадима Абдрашитова уволили из "Мосфильма"? Как он вернул Олега Борисова в кино? Как Абдрашитов помог Анатолию Солоницыну пережить предательство Андрея Тарковского?

Подробности – в программе "Звезды советского экрана".

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Программа: Звезды советского экрана
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