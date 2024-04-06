06 апреля, 16:30Культура
Выставку "Синдром феникса" подготовили в Московском музее современного искусства
В Московском музее современного искусства проходит новая выставка, посвященная архитектору и художнику Владимиру Сомову. Она называется "Синдром Феникса"
Последний раз персональная выставка Владимира Сомова в Москве была больше 30 лет назад.
Он был представителем советского постмодернизма и футуризма, проектировал здания для многих городов.
Особенной частью его творчества было возведение зданий театров. Он создавал проекты для Ногинска, Благовещенска, Мурманска, а также Парижа, Софии и Дамаска.
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