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06 апреля, 16:30

Культура

Выставку "Синдром феникса" подготовили в Московском музее современного искусства

Выставку "Синдром феникса" подготовили в Московском музее современного искусства

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В Московском музее современного искусства проходит новая выставка, посвященная архитектору и художнику Владимиру Сомову. Она называется "Синдром Феникса"

Последний раз персональная выставка Владимира Сомова в Москве была больше 30 лет назад.
Он был представителем советского постмодернизма и футуризма, проектировал здания для многих городов.

Особенной частью его творчества было возведение зданий театров. Он создавал проекты для Ногинска, Благовещенска, Мурманска, а также Парижа, Софии и Дамаска.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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