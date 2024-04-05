Собянин: с 6 по 14 апреля в Москве пройдет волонтерский проект "Время добра"

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Ежегодный волонтерский проект "Время добра" пройдет с 6 по 14 апреля. Об этом сообщил в своем телеграм-канале Сергей Собянин.

"Участником может стать любой желающий. Достаточно лишь выбрать мероприятие, зарегистрироваться на сайте "Мосволонтер" и помочь", – отметил мэр.

Градоначальник рассказал, что для добровольцев пройдут субботники, творческие и инклюзивные мастер-классы, патриотические и донорские акции. Волонтеры помогут пациентам городских больниц, соберут корм для животных. Кроме того, участникам предлагается сдать вторсырье, а также встретиться с экспертами по направлениям волонтерской деятельности.

Собянин добавил, что в прошлом году проект объединил больше 7 тысяч человек, которые приняли участие более чем в 100 мероприятиях.

Ранее заммэра Москвы Наталья Сергунина рассказала, что за два года к волонтерскому центру "Доброе место" присоединились более 3,7 тысячи человек. В свою очередь, руководитель центра Юлия Сергеева отметила, что в настоящее время волонтеры работают над созданием интересных форматов "Добрых выходных". Сергеева добавила, что главной задачей "Доброго места" является забота об округе.