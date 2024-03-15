Первый волонтерский центр "Доброе место" объединил более 3,7 тыс москвичей за два года

Фото: пресс-служба комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы

За два года к волонтерскому центру "Доброе место" присоединились более 3,7 тысячи человек. Об этом сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина.

"Первый волонтерский центр "Доброе место" объединил уже больше 3,7 тысячи жителей города. С марта 2022 года в нем провели порядка 170 полезных акций, мастер-классов, встреч и выставок", – цитируют ее на портале мэра и правительства Москвы.

Учреждение работает в Зеленограде. Сотрудники центра поощряют активность волонтеров с помощью мотивационной программы. В частности, летом для участников провели мероприятие "Молодежный пикник".

Руководитель центра Юлия Сергеева рассказала, что сейчас волонтеры работают над созданием интересных форматов "Добрых выходных". Каждые выходные для жителей округа проводят квизы, игры и тренинги.

Главной задачей центра является забота об округе. Учреждение является рекордсменом по сбору вторсырья и корма для городских животных среди других окружных площадок. Например, в рамках акций "Дай лапу!" и "Человек собаке друг" волонтеры передали в приют около 800 килограммов корма для собак и помогли с выгулом питомцев.

В День матери команда зеленоградского центра организовывала праздники для многодетных семей. Волонтеры также помогали в проведении спортивных мероприятий для воспитанников соцучреждений.

Ранее столичное движение "Мосволонтер" отметило десятилетний юбилей. За два года волонтеры собрали более 3,7 миллиона различных вещей и отправили нуждающимся более 1,3 тысячи тонн жизненно важных грузов. Желающие стать участниками центра могут заниматься 12 направлениями волонтерской деятельности.



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