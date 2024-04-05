Открылись даты для бракосочетания на канатной дороге в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Московская канатная дорога открыла для столичных молодоженов даты для бракосочетания. Об этом сообщила пресс-служба городского управления ЗАГС.

"Вас ждет незабываемая регистрация брака на современной Московской канатной дороге, расположенной по адресу улица Косыгина, дом 28", – сказано в сообщении.

По информации пресс-службы, молодожены смогут зарегистрировать свой брак в элегантной лаундж-зоне "Байкал", которая находится на верхней станции Московской канатной дороги на Воробьевых горах. После церемонии бракосочетания пара вместе с фотографом сможет прокатиться на фуникулере и сделать красивые снимки.

Как отметили в сообщении, с 5 апреля молодожены смогут подать заявление во дворце бракосочетания № 4. Онлайн можно будет записаться с 6 апреля.

Ранее стало известно, что столичные ЗАГСы открыли прием заявлений на регистрацию брака в День России, 12 июня. По словам заммэра по вопросам социального развития Анастасии Раковой, дополнительно будет открыто около 150 слотов времени. Торжественные церемонии в этот день пройдут во дворцах бракосочетания № 1, 4 и Кутузовском, а также на площадках для выездных регистраций в рамках проекта "Новые адреса счастья", уточнила она.

