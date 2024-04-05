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05 апреля, 14:20

Культура

"Звезды советского экрана": Александра Завьялова

"Звезды советского экрана": Александра Завьялова

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Зима 1973 года. С обложки декабрьского номера журнала "Советский экран" на читателей смотрела невероятно красивая, загадочная, словно колдунья из сказки, Александра Завьялова. Однако в головах читателей при взгляде на актрису сразу возникло совсем другое имя – Пистимея. Так звали ее героиню из популярного многосерийного фильма "Тени исчезают в полдень". Сериал был любим, а роль была сыграна так ярко, что врезалась в память многим зрителям.

Зачем сценарист фильма "Люди на мосту" Сергей Антонов стучался посреди ночи в комнату Завьяловой? Как режиссер Михаил Ромм, сам того не подозревая, разрушил брак актрисы? Почему Александре Завьяловой не дали сыграть Панночку в фильме "Вий"? Как роман с иностранцем подорвал душевное здоровье артистки?

Об этом – в программе "Звезды советского экрана".

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Программа: Звезды советского экрана
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