"Звезды советского экрана": Александра Завьялова

Зима 1973 года. С обложки декабрьского номера журнала "Советский экран" на читателей смотрела невероятно красивая, загадочная, словно колдунья из сказки, Александра Завьялова. Однако в головах читателей при взгляде на актрису сразу возникло совсем другое имя – Пистимея. Так звали ее героиню из популярного многосерийного фильма "Тени исчезают в полдень". Сериал был любим, а роль была сыграна так ярко, что врезалась в память многим зрителям.

Зачем сценарист фильма "Люди на мосту" Сергей Антонов стучался посреди ночи в комнату Завьяловой? Как режиссер Михаил Ромм, сам того не подозревая, разрушил брак актрисы? Почему Александре Завьяловой не дали сыграть Панночку в фильме "Вий"? Как роман с иностранцем подорвал душевное здоровье артистки?

Об этом – в программе "Звезды советского экрана".