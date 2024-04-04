"Сити": драма "Золото Умальты" вышла в российский прокат

Приключенческий фильм "Золото Умальты" вышел в российских кинотеатрах. Он посвящен истории крупного ограбления в XX веке. В городе Умальте в Хабаровском крае похитили 40 пудов золота, владелец нанимает группу авантюристов, чтобы вернуть богатство.

Также зрители могут увидеть в кинотеатрах триллер "Хитмен. Последнее дело" с Майклом Китоном и Аль Пачино. В фильме рассказывается о профессиональном киллере, которому внезапно диагностировали деменцию.

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