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04 апреля, 16:50

Культура

"Сити": драма "Золото Умальты" вышла в российский прокат

"Сити": драма "Золото Умальты" вышла в российский прокат

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Приключенческий фильм "Золото Умальты" вышел в российских кинотеатрах. Он посвящен истории крупного ограбления в XX веке. В городе Умальте в Хабаровском крае похитили 40 пудов золота, владелец нанимает группу авантюристов, чтобы вернуть богатство.

Также зрители могут увидеть в кинотеатрах триллер "Хитмен. Последнее дело" с Майклом Китоном и Аль Пачино. В фильме рассказывается о профессиональном киллере, которому внезапно диагностировали деменцию.

Подробнее об этих и других кинопремьерах – в программе "Сити".

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Программа: Сити
культуракиновидеоАнастасия Арсланова
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