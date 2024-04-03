03 апреля, 08:30Культура
Выставка "Остров Хамовники" проходит в центре современной культуры "Солодовня"
Новый выставочный проект "Остров Хамовники" организовали в центре современной культуры "Солодовня" в Москве. Он будет работать до 19 мая. Выставка посвящена Хамовникам в историческом, культурном и географическом срезе.
А в усадьбе Зубовых 18 апреля пройдет концерт "Великие итальянцы. Вивальди, Боккерини". Музыку исполнят лауреаты всероссийских и международных конкурсов в сопровождении Государственного квартета имени Чайковского.
Подробности об этих и других культурных событиях – в эфире телеканала Москва 24.