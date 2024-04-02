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02 апреля, 16:50

Культура

"Сити": какие три премьерных спектакля подготовили в театрах Москвы в апреле

"Сити": какие три премьерных спектакля подготовили в театрах Москвы в апреле

Выставку "Александр Дейнека. Курская аномалия" открыли в парке "Зарядье"

"Сити": три столичные театральные премьеры в апреле

Писательница Елена Ульева рассказала, какими должны быть книги для детей

Писатель Елена Ульева рассказала, какой должна быть детская литература нового поколения

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В московском театре "Современник" поставили спектакль-размышление "Это моя жизнь" в постановке режиссера Гульназ Балпеисовой. В основе спектакля – произведение южноафриканского писателя и драматурга Атола Фугарда "Здесь живут люди". Ближайшие показы спектакля состоятся 15 и 29 апреля.

В рамках режиссерской лаборатории в театре Et Cetera состоялась премьера спектакля "Чайная", выстроенного в традициях классического китайского театра. Режиссер-постановщик – выпускница ГИТИСа Ичэнь Лю, в основе постановки – пьеса классика китайской литературы Лао Шэ. Этот спектакль – возможность погрузиться в китайский мир, наполненный многовековыми национальными традициями, самобытным мышлением и восточной философией. Ближайшие показы "Чайной" состоятся 4, 21 и 28 апреля.

Театр Наций под руководством Евгения Миронова подготовил премьеру спектакля "Десять посещений моей возлюбленной" по одноименному роману русского писателя Василия Аксенова. Это история о любви среди тайги молодого человека Олега и девушки из соседней деревни Тани. Зритель погружается в атмосферу малой Родины писателя середины 70-х годов. Ближайшие показы спектакля состоятся 11 и 12 апреля.

Подробнее – в программе "Сити".

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