Фильм "Манкимэн" выйдет в российский прокат 11 апреля

Фото: кадр из фильма "Манкимэн"; режиссер – Дев Патель; производство – Bron Studios, Creative Wealth Media Finance, Lost Winds Entertainment, Lucky Elephant Media, Universal Pictures

Режиссерский дебют британского актера Дева Пателя "Манкимэн" 11 апреля выйдет в российский прокат. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу кинокомпании "Вольга".

Экшен-триллер основан на мифе об индуистском божестве Ханумане. Патель при работе вдохновлялся фильмами Брюса Ли, болливудскими и корейскими сказками, которые ему в детстве рассказывал дедушка, подчеркнули в сообщении.

Зритель познакомится с атмосферой порочной роскоши элитных ночных клубов Мумбая и тайным миром кровавых подпольных боев. По мнению режиссера, система порой злоупотребляет жанром боевиков.

"Я хотел придать жанру настоящую душу, настоящую травму, настоящую боль, и зритель этого заслуживает. И я хотел придать этому немного культуры", – сказал Патель.

В материале уточнили, что актер также сыграл главную роль и написал в соавторстве с Джоном Колли и Полом Ангунавела сценарий, выступил сопродюсером картины.

Мировая премьера "Манкимэна" прошла 11 марта в рамках фестиваля SXSW. Киностудия Universal Pictures выпустила ленту в мировой прокат.

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