В Сети появился трейлер мультфильма "Гадкий я – 4"

Американская анимационная киностудия Illumination Entertainment опубликовала на своем YouTube-канале трейлер четвертой части мультфильма "Гадкий я".

В четвертой части мультфильма главный герой Грю столкнется с новыми врагами, представляющими угрозу для человечества. Однако самым сложным испытанием для него станет воспитание сына, который с младенчества оказался слишком похож на отца.

Роль Грю вновь озвучил американский актер и комик Стив Карелл. Голоса Люси Уайлд, агенту Антизлодейской лиги и жене Грю подарила актриса Кристен Уиг.

Премьера мультфильма "Гадкий я – 4" в мировом прокате запланирована на 3 июля 2024 года.

До этого стало известно, что комедия "Холоп-2" режиссера Клима Шипенко собрала в России 2 миллиарда рублей за шесть дней в прокате. Первая часть картины вышла в 2020 году. До 2023-го "Холоп" был самым кассовым российским фильмом в национальном прокате.



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