Вышел трейлер фильма "Летучий корабль"

Видео: youtube.com/Наше кино

Трейлер фэнтези-мелодрамы Ильи Учителя "Летучий корабль" появился в Сети. Он опубликован на YouTube-канале компании "Наше кино".

Главные роли исполнили Александр Метелкин, Ксения Трейстер, Леонид Ярмольник и Андрей Бурковский. Фильм рассказывает о царевне Забаве, которую отец принуждает выйти замуж за богатого иностранца Полкана. Однако девушка встречает Ивана – простого матроса. Вместе они решают сбежать на летучем корабле.

Ранее стало известно, что "Союзмультфильм" работает над приквелом к "Простоквашино", который будет посвящен молодости кота Матроскина. Выход ленты запланировали на 2027 год.

Также сообщалось, что продолжение российского фильма "Чебурашка" появится в отечественном прокате в декабре 2025 года. Продюсер Денис Жалинский выразил надежду, что вторая часть фильма окажется еще более масштабной, смешной, интересной и яркой.