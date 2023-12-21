Фильм про кота Матроскина выйдет в 2027 году

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"Союзмультфильм" работает над приквелом к "Простоквашино", который будет посвящен молодости кота Матроскина. Об сообщает газета "Известия".

Глава студии Юлиана Слащева сообщила, что рабочее название картины – "Юность Матроскина". На данный момент пишется сценарий.

"Решили создать приквел о том, откуда взялся такой необычный кот. Мало того, что он разговаривает и ходит на задних лапах: его бабушка плавала на "Крузенштерне", он умеет вышивать на машинке и понимает по-французски", – отметила она.

Подчеркивается, что сценарий должен быть готов к лету. Съемки начнутся в конце 2024 года. Также ищут образ кота, по замыслу авторов, он будет сделан по принципу медведя Паддингтона. То есть Матроскин, полностью одетый, будет ходить на задних лапах и участвовать в жизни людей.

На данный момент разные версии Матроскина проходят пробы на студии, есть три возможных варианта его облика, отметили в тексте. Креативные продюсеры называют всех прототипов до утверждения Барсиками. По словам Слащевой, они не решаются использовать имя персонажа до финального выбора. Выход "Матроскина" запланировали на 2027 год.

Между тем картина "Бременские музыканты" по мотивам советского мультфильма выйдет на российские киноэкраны 1 января следующего года. Режиссером фильма стал Алексей Нужный, который снимал фильмы "Огонь" и "Я худею".

Также продолжение российского фильма "Чебурашка" появится в отечественном прокате в декабре 2025 года. Продюсер Денис Жалинский выразил надежду, что вторая часть фильма окажется еще более масштабной, смешной, интересной и яркой.

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