Собянин: городские службы принимают все меры по устранению последствий непогоды

Фото: Агентство "Москва"/Василий Кузьмичёнок

Городские службы принимают все меры по устранению непогоды. Об этом Сергей Собянин написал в своем телеграм-канале.

По его словам, в городе был сильный ветер с перепадами температуры. Порывы ветра достигали более 21 метра в секунду. Власти своевременно приняли все меры оповещения, указал мэр. Так, оперативно закрыли крупные столичные парки и другие открытые общественные места, а сообщения об опасности были на городских экранах, табло оповещения ЦОДД и других, рассказал Собянин.

Однако из-за непогоды травмы получили 17 человек, двое из которых погибли. Градоначальник выразил соболезнования семьям погибших. Он добавил, что всем пострадавшим оказывается медицинская помощь.

Ранее сообщалось, что сильный ветер сохранится в столице до 03:00 четверга, 4 апреля. Москвичей призвали сохранять бдительность и быть внимательными на улице, а также не укрываться под деревьями и не парковать около них машины.

Также вечером 3 апреля на некоторые районы Москвы обрушился сильный ливень с сохранением порывистого ветра. Были выявлены моменты падения деревьев и повреждения конструкций.