"Сити": топ-3 выставки в небольших галереях

Команда "Сити" составила подборку выставок, которые проходят в небольших московских галереях. Так, на третьем месте расположилась персональная выставка LOVE в 3L Gallery. Ее автор Алена Ракова специально для экспозиции создала две серии работ: love и pony.

На втором месте – экспозиция "Мужчина моей мечты" в Фонде Чеглакова. Она представляет гостям творения московских художниц, которые изобразили образ идеального мужчины на своих полотнах. На вершине рейтинга сразу две выставки в галерее "Триумф" – "На ощупь" Кати Емельяновой и World’s End африканского художника Бриса Эссо.

Подробнее – в программе "Сити".