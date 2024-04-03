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03 апреля, 15:00

Культура

Экспозиция "От цвета к свету" открылась в ГМИИ имени Пушкина

Экспозиция "От цвета к свету" открылась в ГМИИ имени Пушкина

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В Пушкинском музее стартовала выставка "От цвета к свету", посвященная 100-летию русского художника и теоретика искусства Владимира Вейсберга. Экспозиция занимает семь залов, каждый из которых освещает определенный этап в жизни художника.

По словам организаторов экспозиции, ее название подобрано таким образом, чтобы посетители могли отследить весь творческий путь художника. При продвижении от начала выставки к концу можно заметить, как яркие краски на полотнах уступают место светлым оттенкам. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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