Экспозиция "От цвета к свету" открылась в ГМИИ имени Пушкина

В Пушкинском музее стартовала выставка "От цвета к свету", посвященная 100-летию русского художника и теоретика искусства Владимира Вейсберга. Экспозиция занимает семь залов, каждый из которых освещает определенный этап в жизни художника.

По словам организаторов экспозиции, ее название подобрано таким образом, чтобы посетители могли отследить весь творческий путь художника. При продвижении от начала выставки к концу можно заметить, как яркие краски на полотнах уступают место светлым оттенкам. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.