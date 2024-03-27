Собянин пригласил москвичей на благотворительный фестиваль "Город неравнодушных"

Москвичей приглашают посетить "Город неравнодушных" – так называется благотворительный фестиваль, который пройдет в столице в День мецената. Сергей Собянин в своем телеграм-канале напомнил, что традиционно День мецената отмечают 13 апреля.

В течение 13 и 14 апреля на территории креативного пространства "Хлебозавод № 9" организуют фотовыставку, покажут иммерсивный спектакль, проведут мастер-классы и лекции. Кроме того, там откроют ярмарку.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.