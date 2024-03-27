Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

27 марта, 12:30

Новости

Собянин пригласил москвичей на благотворительный фестиваль "Город неравнодушных"

Собянин пригласил москвичей на благотворительный фестиваль "Город неравнодушных"

Собянин пригласил москвичей на благотворительный фестиваль "Город неравнодушных"

Новости часа: 60 пострадавших в "Крокусе" остаются на лечении в больницах Москвы

Сергей Собянин рассказал о социальной поддержке семей в Москве

На помощь пострадавшим в "Крокус Сити Холле" пришел весь город – Собянин

Собянин рассказал, как вся Москва помогает пострадавшим в теракте

Новости часа: около 4,5 млн москвичей получают доплаты к пенсиям и льготы

Новости часа: сотрудники МЧС вывезли более 900 кубометров обрушившихся конструкций

Собянин утвердил задачи развития системы социальной защиты на 2024 год

Сергей Собянин: началась регистрация участников проекта "Путь героя"

Москвичей приглашают посетить "Город неравнодушных" – так называется благотворительный фестиваль, который пройдет в столице в День мецената. Сергей Собянин в своем телеграм-канале напомнил, что традиционно День мецената отмечают 13 апреля.

В течение 13 и 14 апреля на территории креативного пространства "Хлебозавод № 9" организуют фотовыставку, покажут иммерсивный спектакль, проведут мастер-классы и лекции. Кроме того, там откроют ярмарку.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
мэр МосквыгородвидеоИван КнязевЕвгения Мирошкина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика