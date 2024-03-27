Специалисты прочистили столичный фонтан "Поющий журавль"

В апреле в столичных парках и скверах заработают фонтаны. Специалисты начали готовить их к летнему сезону и приводить в порядок после зимы.

На Чистопрудном бульваре уже помыли фонтан "Поющий журавль". Сотрудники комплекса городского хозяйства очистили бронзовые скульптуры, гранитные камни, чашу фонтана, а также металлического журавля.

Фонтан "Поющий журавль" установлен в сквере Чистопрудного бульвара напротив памятника основоположнику казахской письменной литературы, поэту Абаю Кунанбаеву в 1999 году. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.