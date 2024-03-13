Мэр Москвы: соединим путепроводами улицы Валаамскую и Академика Королева

Фото: stroi.mos.ru

Три путепровода, которые соединят улицы Валаамскую и Академика Королева, возведут на пересечении первого и третьего Московских центральных диаметров. Об этом в своем телеграм-канале заявил Сергей Собянин.

По его словам, у жителей и гостей города появится дополнительная транспортная связь между севером и северо-востоком столицы. Также благодаря проекту возрастет пропускная способность улиц Академика Королева, Дубовая Роща, Милашенкова и Комдива Орлова.



Путепроводы возводят с учетом будущей высокоскоростной магистрали Москва – Санкт-Петербург. Кроме того, специалисты заранее готовят железнодорожную инфраструктуру для нее.



"Сейчас идет сооружение опор путепровода через ж/д пути. Помимо этого, по проекту проложат и реконструируют 5,1 километра дорог, включая путепроводы со съездами с магистрали на улицу Милашенкова и с Дмитровского шоссе на улицу Валаамскую; два надземных пешеходных перехода на проектируемой дороге – магистрали вдоль МЦД-3", – рассказал мэр.

Всего в текущем году планируется завершить работы на 12 сооружениях.

В январе Собянин открыл два новых путепровода на Коммунарском шоссе в районе торгового центра "Мега Теплый Стан". Эстакады улучшат подъезды к самому ТЦ, ситуацию в Коммунарке и частично разгрузят Калужское шоссе, а также Московскую кольцевую автомобильную дорогу. Новые путепроводы призваны уменьшить перепробег транспорта. Выезд с территории ТЦ "Мега Теплый Стан" в сторону Коммунарки займет менее минуты.



Новую дорожную развязку построят на пересечении Открытого шоссе и МСД